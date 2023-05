Premium Het beste van De Telegraaf

Zweden nemen het Songfestival bloedserieus

Door Bas van Brecht Kopieer naar clipboard

Waterloo. Euphoria. Heroes. Het zijn liedjes die in mijn kop zitten en er nooit meer uitgaan. Ik ben dan ook Eurovisie Songfestival fan. Een ontboezeming die in Nederland nog weleens tot gefronste wenkbrauwen leidt. Niet in Zweden.