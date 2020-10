’Virus splijtzwam van samenleving’

Allerlei complottheorieën steken de kop op. In de trant van ’het is makkelijk van de regering om op deze manier het volk onder controle te houden’. Als je je weerwoord klaar hebt, dan krijg je zowat ruzie.

Gezinnen waar verdeeldheid heerst, de vakanties die beperkt mogelijk zijn. Het is een verschrikkelijke tijd, mijn devies is doe zoveel mogelijk je best om dit virus uit te bannen. Helaas kan dat alleen als iedereen meedoet, op de manier hoe het nu gaat lukt dat niet.

Een totale lockdown, heeft enorme economische schade er is al zoveel geld in de economie gestopt het zou zonde zijn als het allemaal tevergeefs is.

Het idee dat het een gewoon griepje is, moet ook de wereld uit. Voor veel mensen zijn de monologen van de specialisten van het OMT wellicht te saai en te ingewikkeld. Wellicht het idee om in meer voorlichting te geven in Jip en Janneke taal.

Ik ben geen fan van onze minister-president Rutte, maar in zijn plaats had niemand het beter of slechter kunnen doen. Het zijn voor het kabinet duivelse dilemma's.

Sandra Bronkhorst - Dros

Leeuwarden.