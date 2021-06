Brief 1 ’Omtzigt moet eerst uitzieken’

Twee belangrijke momenten heb ik tot nu toe niet beschreven gezien. Toen hij zich als kandidaat voor het leiderschap van het CDA aanmeldde, was hij heel blij dat Wopke Hoekstra hem steunde. Sterker nog, als hij leider zou worden, zou Hoekstra een prominente rol gaan spelen. Daarna heeft het CDA Wopke Hoekstra aangewezen als nieuwe partijleider. Daarna stond Pieter met een horde journalisten voor de deur van Hoekstra en had vervolgens naar zijn zeggen een goed gesprek. Heeft hij toen al tegenover Hoekstra kenbaar gemaakt dat als De Jonge zich zou terugtreden hij de nieuwe partijleider zou worden? Ik heb dat toen niet gehoord. Daarna heeft hij zich nog op een aantal momenten beschikbaar gesteld om het CDA te steunen. Maar opeens was hij weg. Hij moet eerst maar eens zwaar met zichzelf in conclaaf gaan en proberen de burn out uit te zieken, Maar dat doe je niet op deze manier.

Gerard Schuurman

