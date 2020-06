Uitslag Stelling: Niet alleen lof voor Rutte

Nog minder respondenten vinden overigens dat de partij zelf haar werk goed heeft gedaan. Een van de aspecten daarbij zijn de struikelende bewindslieden Opstelten, Teeven en Hennis. Deze kwesties maakt de VVD volgens twee derde van de stemmers niet echt een betrouwbare partij.

Mark Rutte geeft en gaf leiding aan drie kabinetten. De meesten vinden het huidige met D66 en ChristenUnie het beste. Opvallend veel stemmers antwoordden bij deze vraag ’geen van alle’.

Een meerderheid vinden Rutte een ’sympathieke’ premier. Bij de respondenten scoort hij met name punten bij zijn optreden tijdens de coronacrisis. Een deelnemer somt op wat deze zo sympathiek vindt aan de premier: „Hij is sterk in moeilijke momenten, heeft humor en schroomt niet aan andere leiders te laten zien wat hij vindt.” Anderen noemen zijn kordaatheid en nuchterheid. „Hij heeft een paar krasjes opgelopen, maar dat is niet gek voor iemand die al zo lang de verantwoordelijkheid draagt.” Weer anderen uiten zich in superlatieven: „Hij is het beste dat Nederland op dit moment nodig heeft.”

Veel respondenten weten vooral ook veel dieptepunten op te noemen uit zijn tienjarige premierschap. Een van hen: „Een verhoogde pensioenleeftijd, een versoepeling van het ontslagrecht, 100 kilometer per uur op de snelweg, de grenzen wijd open. En dan ben ik nog van alles vergeten.” Iemand anders vult aan: „De mensen in Groningen laten zitten en het laten sluiten van het ziekenhuis in Lelystad.”

Gevraagd naar zijn politieke kleur, vinden de meeste stemmers Rutte ’te links’ of een middenfiguur. „Hij heeft het gedachtegoed van de VVD weggegooid door te veel mee te waaien met de linkse partijen.” Een respondent denkt juist dat dit het succes verklaart. „De VVD is een brede middenpartij. Omdat die de laatste tien jaar is opgeschoven naar links, spreekt dat veel kiezers aan.” Een stemmer vindt het beleid van Rutte juist te rechts: „De VVD is een partij voor de rijken en dat is voor velen niet goed. Kijk maar naar hoe de armoede in ons land is toegenomen.”

De VVD staat er met 43 zetels in de peilingen rooskleurig voor, de rest van de partijen in zetelaantallen ver achter zich latend. Daar zijn veruit de meeste respondenten verbaasd over. Een grote meerderheid is ervan overtuigd dat de VVD de volgende verkiezingen weer gaat winnen. Een stemmer gaat uit van een negatieve keuze, en analyseert: „GroenLinks, SP, PvdA, CDA en 50+ zijn te klein geworden. En niemand wil met FvD en PVV en -helaas- er blijft dus maar een wat grotere club over.”

Een andere reactie: ,,De coronacrisis heeft de VVD geen windeieren gelegd.”

Veel minder stemmers -maar toch nog de meesten- geloven dat Mark Rutte zal gaan voor nog een kabinet Rutte. Iemand schrijft: „Alle miljarden die nu met het grootste gemak worden uitgedeeld, zullen ook weer terug in kas moeten. Mocht Rutte opnieuw worden gekozen, dan zullen de burgers dit sterk gaan merken. We krijgen hoe dan ook de rekening gepresenteerd.”