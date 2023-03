Verdeeldheid over maximumsnelheid elektrische fiets Uitslag Stelling: Handhaving een probleem

De stellingdeelnemers zijn verdeeld over de vraag of de snelheid van e-bikes begrensd moet worden of niet. Amsterdam wil op de fietspaden een maximumsnelheid van 20 km/uur invoeren. De gemeente vindt het te druk en te gevaarlijk worden met e-bikes.