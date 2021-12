Premium Binnenland

Na seksfilmpje in kerk van Bree: gebed en wijwater op altaar ’als herstel’

In de nasleep van de heisa rond het seksfilmpje in de Sint-Michielskerk in Bree zijn er in de kerk het voorbije weekend enkele kerkelijke handelingen uitgevoerd „als herstel.” „Het altaar en het koor werden besprenkeld met wijwater en er is gebeden”, zegt deken Jaak Janssen.