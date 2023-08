Brief 3: ’Afval scheiden kost meer dan het oplevert’

Afvalscheiding gaat steeds slechter! Door de verhogingen van de afvalstoffenheffing gooien mensen het expres in de verkeerde bak om kosten te besparen. Maar de grootste oorzaak is dat wij in Nederland het allemaal te goed willen doe en daarin vaak, nu ook weer, doorslaan.

Waarom niet gewoon bij PMD-afval de simpele regel: in deze containers alleen blikken en kartonnen verpakkingen en plastic flesjes, verder niets. Geen gezeur over dit plastic wel en dat niet, maar kort en duidelijk.

Al die afgekeurde containers kosten meer dan dat dit scheiden oplevert.

Dick Drogt, Zaandam

STEM op de ze brief.

Of op een van de andere brieven: