Opinie ’Nation building’ kon in Afghanistan niet

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

Afghanistan bestaat uit etnisch-tribale regio’s beheerst door krijgsheren, met de grotere steden als eilandjes voor semi-moderne bestuursvormen. Er worden verschillende talen gesproken die weinig verwantschap met elkaar hebben, er is geen toegang tot de oceanen, de winters zijn koud, de zomers heet, het belangrijkste exportproduct is heroïne, de helft van de bevolking is analfabeet, en bijna twee derde van de bevolking is jonger dan vijfentwintig jaar, wat betekent dat het aantal jongemannen dat bereid is voor een of andere heilige zaak te sterven grenzeloos groot is.