Sluwe Kaag wint zelfs als ze verliest

Premium Tussen de lakens

Christa (42) is onzeker in bed: ’Kon ik maar genieten’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Christa (42). Ze is heel onzeker, al haar hele leven. Tussen de lakens speelt dat regelmatig een net iets te grote rol naar haar mening. ’Kon ik mijn gedachten maar stilzetten en niets anders doen dan keihard...