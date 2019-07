’Straf voor oud mobieltje’

De Europese Wetgeving verplicht de lidstaten om een inzamelpercentage te behalen van het volume op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparaten.

De inzamelverplichting ligt bij de producenten/ leveranciers, die landelijk een inzamelsysteem hebben gefaciliteerd waarmee de gebruikers de af te danken apparaten kunnen inleveren. Voor wit- en bruingoederen (wasmachines en audio) wordt bij aflevering en installatie veelal het oude apparaat ingenomen.

Voor grijsgoed ( computers, printers, foto, video en smartphones) gelden doorgaans andere afleveringen, waardoor het aan de consument is om het oude apparaat bij de gemeentewerf in te leveren. Maar als de consument dit niet doet of nog geen afstand wil doen van de gebruikte apparaten, dan kun je daar toch niet de producenten voor verantwoordelijk maken en beboeten?

Een Europese wet waarmee deze categorie afval in Europa wordt ingezameld en verwerkt is prima, maar het bestraffen van producenten omdat de burgers niet hun afval aanbieden gaat ter ver en is een goed voorbeeld van ’te veel’ Europa.

Henk Meijer, Aalsmeer