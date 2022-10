’Neflixserie over seriemoordenaar moet niet stoppen’

Niet geheel terecht omdat vele series over andere seriemoordenaars vaak datzelfde doen. True crime boeken, ook over Dahmer zijn vaak nog veel gruwelijker als in een serie of film. Vergeten wordt de educatieve les die uit de serie voort komt. Proberen om de psyche van een seriemoordenaar te begrijpen. Meer vrouwen als mannen lezen true crime boeken over deze monsters zodat zij willen leren hoe een psychopaat te herkennen.

M.Vogel, Overijssel