Normaal gaat marechaussee niet over één nacht ijs, maar deze zaak was niet normaal

Daar zat hij in het bankje van de Arnhemse rechtbank; de sergeant der mariniers die justitie verdacht van oplichting. Hij zou zich als chef huisvesting op Aruba hebben schuldig gemaakt aan ambtelijke corruptie. Ondanks deze heftige beschuldiging oogde de onderofficier zelfverzekerd. Met een afgetrainde kop, de rug recht in het mariniersuniform dat hem als een tweede huid leek te passen. De werkelijkheid was alleen anders. En daar draag ik als verslaggever mede verantwoordelijkheid voor.