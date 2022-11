’Eisen bij werving OV-personeel bijstellen’

Wat vreemd is, ik solliciteer bij bedrijven waar ze chauffeurs hebben, dus ook bij de RET, dat gaat dus via uitzendbureaus. Ze zijn blij met me, alle rijbewijzen en alle chauffeurs diploma's die er zijn. 36 jaar rijervaring, nooit problemen gehad. Ben voorkomend, spreek mijn talen enz. Wat is hun eerste eis na je intake gesprek, u moet een aantal testen doen via internet. Of bv een driehoekje in een vierkant kan, welk woord past bij welk woord, rekensommen enz. Ik vind het pittige vragen, en bij navraag zijn het HBO -testen. Ik vind dat ik het goed gedaan heb en de uitzendbureaus vinden van niet. De waarheid is, ik ben te oud, 60 plus. Ik zei, geef nul uren contract en probeer het. Mag niet. Ik wens de RET en andere OV bedrijven veel succes met het werven van personeel.

L. de Koning, Vaals