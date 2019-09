Brief 3: ’Geld terugstorten in ABP-kas’

De regering kon in de jaren negentig ongestoord tientallen miljarden uit de kas van het ambtenarenpensioenfonds plunderen, tot grote woede van de Algemene Rekenkamer.

Was deze 30 miljoen gulden in de kas blijven zitten was deze 30 miljoen, met het rendement van meer dan 6 procent, nu meer dan € 30 miljoen waard geweest. Een klein kind kan berekenen dat de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog omstreeks 2010 met pensioen zou gaan. Was de diefstal door Kok, Lubbers en Zalm niet gebeurd dan was de dekking meer dan voldoende geweest.

Nu zitten we weer met een VVD kabinet. Laten zij de gestolen miljarden terug storten in de ABP kas of in ieder geval garant staan voor de waardevastheid van de pensioenen.

J.H. Snijder, Delden

