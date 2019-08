’Minder vlees eten kan makkelijk’

Koeien zijn echte milieuvervuilers. Bij de spijsvertering van koeien komen milieuvervuilende gassen vrij zoals methaan. Ook vreten ze veel voedsel op. En er wordt heel veel natuur opgeofferd om koeien te houden. Vooral de vleeskoeien hebben veel voedsel nodig voor elke kilo vlees die ze produceren. Dus er is veel aan gelegen om de vleesconsumptie te verminderen.

Dat kan gemakkelijk volgens mij. Het is alleen een behoorlijke cultuuromslag. We zijn het zo gewend om (bijna) dagelijks een stukje vlees te verorberen. Dat het heel goed zonder kan is bewezen. Ik kreeg in mijn jeugd echt niet elke dag vlees. Een keer op zondag en soms nog een keer in de week. Meer kon het niet lijden. Daar heb ik, voor zover ik kan nagaan, geen enkel nadeel van gehad. Misschien zelfs wel voordeel.

Dus kom op, begin eens om een paar keer per week het vlees te schrappen. Goed voor de natuur, de veiligheid en de gezondheid. Alvast bedankt namens alle jonge kinderen die veilig en gezond willen blijven leven in de toekomst.

Aad van der Gulik, Lisse