Uitslag Stelling: ’Sterk signaal naar Poetin’

Voor het gros van de deelnemers bestaat er geen twijfel over de uitbreiding van de verdragsorganisatie met deze Scandinavische landen. „Natuurlijk moeten we deze landen toestaan en hartelijk ontvangen, zo wordt de veiligheid uiteindelijk alleen maar groter. Ook Oekraïne moet z.s.m. erbij als de oorlog beeïndigd is”, meent een voorstander. Een andere sympathisant van hun deelname stelt: „Finland en Zweden behoren binnen Europa tot de meest beschaafde landen. Mogelijk dat ze, vanuit hun jarenlange neutraliteit, een positieve invloed kunnen hebben binnen de NAVO. Oorlog is niet altijd het juiste middel om naar te grijpen. Eindeloos bewapenen lost ook niets op. Er bestaan geen redenen Finland en Zweden te weigeren, ook niet omdat onbekend is hoe Poetin zal reageren.”

Sommige respondenten denken dat de uitbreiding van de NAVO een positieve invloed zal hebben op de geopolitieke verhoudingen in het noorden van Europa. „Een grotere alliantie is nu meer dan noodzakelijk om voldoende defensief te kunnen handelen”, klinkt het. En een ander beweert stellig: „Het is een sterk signaal naar Rusland om niet te escaleren in de oorlog.” Velen vinden ook dat het Kremlin dit zelf over zich heeft afgeroepen. Zo merkt één van hen op: „Het is een totale afgang voor Poetin. Steeds klagen erover dat de NAVO zich uitbreidt, maar deze verdere uitbreiding is voor de volle 100 procent Poetins eigen schuld. Natúúrlijk willen Finland en Zweden veiligheid, met zo’n hyper agressief buurland.”

Toch staat niet iedereen achter het NAVO-lidmaatschap van deze Scandinavische landen. Eén op de acht deelnemers is ronduit tegen. „De NAVO creëert vijanden door constant tegen de afspraken in uit te breiden”, stelt een tegenstander. Een geestverwant valt bij en meent: „Uitbreiding is onverstandig want dit is een escalatie; het is veel verstandiger om snel een diplomatieke oplossing te zoeken.”

Echter de meesten denken dat er geen diplomatieke uitweg meer is voor Poetin. Het gros van de deelnemers vindt dat na alle doden en verwoestingen Rusland uit Oekraïne verdreven moet worden. Een enkeling neemt het op voor Poetin en hekelt het Westen als de aanstichter van de oorlog: „De NAVO is de agressor die niet zou uitbreiden richting oosten na 1989. En kijk eens hoe de alliantie deze afspraken schond.”

Hoewel de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker de Russische leider Gorbatsjov begin jaren ’90 van de vorige eeuw had toegezegd dat de NAVO niet naar het Oosten zou uitbreiden, zijn er nooit harde afspraken daarover gemaakt. Bovendien was de mondelinge ’toezegging’ van Baker van toepassing op Oost-Duitsland.

Dat Finland en Zweden na jarenlange neutraliteit nu willen toetreden tot de NAVO is vooral ingegeven door de angst voor een Russische aanval na de invasie in Oekraïne. Hoewel de toetreding formeel nog wel een jaar op zich kan laten wachten, vinden de meesten dat de NAVO Finland en Zweden in de tussentijd ook veiligheidsgaranties moet geven.