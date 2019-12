Brief 1: ’Rutte gaat boeten voor draai naar links’

Het profileeringsgedrag van Mark Rutte heeft op de klimaattop weer ongekende vormen aangenomen. Over de rug van de meeste van de Nederlandse burgers speelt hij de mooie jongen die Europa wel even zal vertellen hoe het moet om het klimaat te redden.

Wij hadden consensus in de samenleving. Een fabel! Echte wetenschappers en kerngeleerden werden geweerd bij de klimaattafels. Wijken worden van het aardgas afgehaald terwijl Duitsland massaal op aardgas overgaat de aankomende jaren. Kunnen niet anders want kernenergie is voorlopig afgezworen. Hier worden de burgers in een dwangbuis gestopt om steeds meer te betalen voor energie terwijl de rek er allang uit is.

Blijf maar lachen Mark, maar je partij verliest steeds meer zetels. Je hebt op het verkeerde paard gewed door naar links te bewegen.

Cees Koopman, Breda

