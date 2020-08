’Stel vakantie een jaartje uit’

Uiteraard heeft eenieder het recht te genieten van een vakantie na een periode van hard werken, maar de realiteit nu is dat met name in vakantiecentra en vooral daar waar veel jongeren samenkomen de kans op besmetting alleen maar toeneemt. Dit kost mensenlevens en de besmettingsdreiging wordt in stand gehouden.

Je mag er niet aan denken maar als er een maatregel zou helpen dan is het mensen te verbieden gedurende bijvoorbeeld een jaar niet op vakantie te gaan om daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan de indamming van het coronavirus, waar je normaal gesproken eigenlijk niet tegen kunt zijn gezien het toenemende besmettingsgevaar.

De regering heeft tot nu toe ’lapmiddelen’ gebruikt om het virus te bestrijden wellicht is daarom vakantieuitstel een veel effectievere methode mensen tegen besmetting te beschermen.

Otto C. Tempelaars

Heemstede