’Wij zijn zelf de oplossing van corona’

In de praktijk zie ik dat velen niet de coronaregels volgen. Dan kan ik wel netjes afstand willen houden, maar als anderen dat niet doen heb ik een probleem. Natuurlijk is iedereen coronamoe, ik ook, maar zolang er mensen zijn die maling aan de regels hebben zal het virus blijven rondgaan.

Denk even verder na; als je maling blijft houden aan de maatregelen dan zullen jij en de volgende generatie er financieel veel van gaan merken. De hele economie stort in. Ondernemers die hun levenswerk kapot zien gaan doordat we het virus niet onder controle krijgen, zó triest!

Dus wees wijs en volg de geldende regels, was regelmatig je handen, houd voldoende afstand van elkaar en draag dat mondkapje nou maar, des te eerder kunnen we terug naar ’normaal’.

Corona is niet zomaar een griepje, corona kan mij en anderen uit risicogroepen fataal worden. We zijn zélf de oplossing van het probleem maar zolang er stronteigenwijze mensen bestaan zal het virus ook blijven bestaan.

P. van Neck, Rotterdam