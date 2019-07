Met oude heli naar zoon

Onze zoon heeft zeven jaar voor de VN in Siërra Leone gewerkt. Ruim een jaar hadden we hem niet gezien, toen we hem gingen opzoeken. We kwamen aan op Lungi Airport. Er waren twee manieren om in Freetown te komen. Per boot, reistijd drie uur, of per helikopter, ongeveer twintig minuten. We kozen de heli, maar we moesten vooraf een verklaring tekenen dat we nergens aanspraak op zouden maken, mocht er wat gebeuren. Het was een oude Tupolev-heli. Een zacht briesje kwam door de open patrijsraampjes. Onder de bank lagen reddingsvesten. Ik pakte er een, drukte erop. Een gele stofwolk stoof eruit. Het ding was verpulverd. Toen we opstegen zei ik tegen mijn man: „Als er wat gebeurt, houden we ons vast aan de wolken!” We gingen want op het platform wachtte onze zoon...

Wilma Beskers, Borculo