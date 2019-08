Brief 2 ’Brave EU-lidstaten benadelen zichzelf’

De nieuwe Europese Commissie, onder leiding van de Duitse Ursula von der Leyen, wil het zogenoemde Stability and growth pact, flink vereenvoudigen, meldt de Financial Times. Je kunt je in alle ernst afvragen of de EU-regels er voor eigenbelang zijn of voor het Europese belang. Nu het met Duitsland ook wat minder gaat moet de riem er ineens af en er versoepeling komen. Frankrijk heeft altijd al een dikke middelvinger opgestoken. Hoe gek zijn de lidstaten die zich netjes aan de regels houden, vaak ten koste van het eigen economie en zijn bevolking.

P. Cammaart

