’Veilig gas winnen in Groningen’

Kunnen we leveringsovereenkomst aan Duitsland gestalte doen? Met deze vragen staat ook het eventueel winnen van meer gas uit de Groningse gasvelden ineens weer op de agenda. De vrees is natuurlijk dat dit gaat leiden tot meer aardschokken in het toch al zo geteisterde Groningen. Daarvoor bestaat echter een oplossing: ondergrondse opslag van CO2! Want de noordelijke bodem is daar uitermate geschikt voor. Zo bleek al uit het onderzoek van de ‘Stichting Borg’ uit 2010.

In de diepe Groningse ondergrond zit al honderden miljoenen jaren gas in hermetisch afgesloten zandsteenlagen. Leeg geproduceerde gasvelden in deze diepe ondergrond bieden een ongekend grote opslagcapaciteit. CO2 is bovendien zwaarder dan aardgas en kan dus veilig onder de aardgasvelden worden ingebracht, waardoor de ondergrondse gasdruk weer toeneemt en de kans op aardschokken afneemt. En natuurlijk zou het ook een welkome bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem!

Onder de bevolking bestaat nog onvoldoende draagvlak voor ondergrondse opslag van CO2. De vrees is dat CO2 weer in de atmosfeer terecht zou kunnen komen. CO2 is niet giftig, maar zou in hoge concentraties de zuurstof kunnen verdringen en dan verstikkend kunnen werken. Die kans is bijzonder gering maar moet in een risicoafweging zeker worden meegenomen. Hernieuwde aardschokken zijn mijns inziens echter zeker gevaarlijker! Geef deskundigen daarom de ruimte om de optie van ondergronds CO2 opslag in Groningen nader uit te werken, met een integrale risicoafweging waarbij uiteraard de veiligheid voorop staat!

H. van Lent