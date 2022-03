’Opvang vluchtelingen kost geld’

Premium Binnenland

Speurtocht naar woonruimte Oekraïners

Terwijl het al knap lastig blijkt voor gemeenten om de eerste 25.000 opvangplaatsen voor gevluchte Oekraïners te vinden, houdt het kabinet er rekening mee dat méér plekken nodig zijn dan ingeschat. En dat veel Oekraïners in Nederland zullen blijven. Maar een langetermijnplan is er niet. „En er is nu...