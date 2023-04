Premium Het beste van De Telegraaf

Met Tucker Carlson hoeven we geen medelijden te hebben

Door FRANK VAN VLIET

Het is een triest teken van deze tijd dat het ontslag van een leugenachtige journalist in de VS ook hier een halve boom aan krantenartikelen kost. Het individu met de grote bek wint het van zaken waar het werkelijk om draait; oorlog of vrede, ziekten, ongelijkheid, het milieu, sociale ongelijkheid, en natuurlijk voetbal, de belangrijkste bijzaak ter wereld. Als dit een appje was, had ik er een smiley achter gezet.