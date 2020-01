’Trucjes van verzekeraar staan overstap in de weg’

Tandartskosten spelen hierin een grote rol, wie wil overstappen van een jaarlijkse vergoeding van 500 tot 1200 euro mag bij een andere verzekeraar, in het 1ste jaar, diverse zaken niet declareren en moet allerlei warrige vragenlijsten invullen. Wil men bv. géén 57 fysiobehandelingen, maar slechts 9 of 18, dan is het onmogelijk om ook nog voor de hoogste tandartsvergoeding te kiezen.

Dit zijn héél bewust, gekozen constructies om het overstappen zo onaangenaam mogelijk te maken. Hier moet Den Haag heel snel de nodige aandacht aan besteden

Kortom. het eigenbelang van zorgverzekeraars staat voorop, consumenten willen en moeten wel overstappen om kosten te sparen maar dit wordt op deze manier, doelbewust onmogelijk gemaakt.

W. de Brouwer, Haelen