’Leeftijdsdiscriminatie op ic’

Zodra de medische argumenten tekortschieten voor toewijzing van een bed, willen zij kunnen selecteren op basis van vier verschillende leeftijdsgroepen. Argumentatie: ouderen hebben al een groter deel van hun leven kunnen genieten dan jongeren en geven vaak zelf aan hun leven te willen opofferen voor de overlevingskans van een jongere patiënt.

Waarom geen behandelcodicil in plaats van vooringenomen leeftijdsdiscriminatie? Ook niet elke sterveling uit een jongere leeftijdsgroep heeft zin in een leven op of na de ic.

Cas Lantain, Bergen op Zoom