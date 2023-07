Is het ene leven meer waard dan het andere?

De levensverwachting van mensen is de vorige en deze eeuw spectaculair gestegen, en blijft stijgen. Mensen leven niet alleen langer, ze hebben ook veel meer gezonde levensjaren. De oorzaak is vooruitgang en welvaart. Zo bestond tot voor kort op veel plaatsen in de wereld diepe armoede, met als gevolg honger en slechte voeding, slechte hygiëne, ongezond leefmilieu, onveilig werken, allemaal oorzaken van voortijdig overlijden. In de jaren zestig toonde de Nederlandse tv de actie ’Eten voor India’, inmiddels is Hoogovens overgenomen door Tata Steel en is de honger weg uit India. Economische groei en welvaart hebben de levensverwachting wereldwijd enorm doen stijgen.