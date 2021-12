’Huishoudboekje in het rood’

Vooral de hoge energieprijzen hakken er in, maar ook de levensmiddelen in de supermarkten zijn duurder geworden. De inflatie is in tijden nog niet zo hoog geweest! De koopkracht neemt hierdoor zienderogen af. De belastingen in Nederland mogen ook weleens naar beneden worden bijgesteld. Ons huishoudboekje kleurt steeds meer ’rood’.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela