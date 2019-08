’Vier weken schoolvakantie volstaat’

Op die manier kunnen sommige gezinnen dan in het voor- of na seizoen op vakantie wanneer het minder duur is en minder druk. Bijkomend voordeel is dat het in de zomervakantie ook overal net iets minder druk wordt, zoals in pretparken e.d.

Nu zitten ouders vast gebakken aan vaste schoolvakanties en daar zijn de hoge prijzen op gebaseerd maar vaak onbetaalbaar voor velen. Vier weken zomervakantie is ook voor de ouders een stuk makkelijker.

Ik ken ouders waarvan de vader de eerste drie weken vrij neemt van werk en de moeder de laatste drie weken dus samen hebben ze als gezin geen vakantie. Zeker als er geen geld is voor een zomerkamp of wanneer er geen opa’s en oma’s zijn die kunnen of willen oppassen.

Vier weken zomervakantie is meer dan genoeg en is nog te overzien voor ouders.

Die zes weken zijn nog uit het jaar nul toen je nog van één salaris kon rondkomen en moeder gewoon thuis kon zijn maar dat is al jaren niet meer, ouders moeten beiden werken om financieel het hoofd boven water te houden. Weg met die zes weken en geef die kinderen twee weken snipperdagen die ze vrij kunnen opnemen wanneer ze willen. Het zou voor veel ouders een uitkomst zijn.

P. van Neck