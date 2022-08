Brief 3: ’Kabinet moet met één mond spreken’

Het kabinetsdoel om in 2030 de uitstoot van stikstof overal in Nederland te hebben gehalveerd, is voor vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra "niet heilig". Het spoeddebat dat hier volgende week over wordt gehouden zal duidelijk maken hoeveel waarde aan die uitspraak kan worden gehecht. Toen vorig jaar bleek dat CDA-staatssecretaris Keijzer "moeite had en heeft met onderdelen van het coronabeleid van het kabinet" kon zij vertrekken. Hoekstra gaf toen aan dat het kabinet volgens ons staatrecht met één mond moet spreken. Wanneer deze regel ook voor Hoekstra geldt, hebben we volgende week een nieuwe minister van buitenlandse zaken dan wel een demissionair kabinet en de aankondiging dat er vervroegde verkiezingen komen.

Henk Versteeg, Nunspeet