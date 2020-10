Inzet op respect en dialoog met islamisten is kansloos

De wereldwijde islamistische razernij tegen de Franse president Macron, inclusief de hysterie van sultan Erdogan, viel te verwachten. In de doodscultus van de politieke islam is het slachten van ongelovigen maar het begin. Als het getroffen land in rouw verkeert, komt de treiterende natrap van moslimfundamentalisten uit het buitenland. Zonder genade. Een afslachting is de voorbode van meer destructie, meer Westenhaat die om bloed vraagt.