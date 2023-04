Verbod op krimp Schiphol: zegen of vloek?

KLM had met partner Delta en de mondiale luchtvaartkoepel IATA een zaak aangespannen tegen de krimp van 500.000 naar 460.000 starts en landingen. De minister moet niet alleen het belang van omwonenden wegen, maar ook dat van de bereikbaarheid van burgers, stelt de rechter onder andere. Reinier Castelein en Piet Bon gaan in op de vraag of het krimpverbod een zegen of een vloek is.

