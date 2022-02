’Poetin heeft niets te vrezen’

De Navo komt slechts in actie wanneer een bondgenoot wordt aangevallen. Hij kan de kettingreactie dus zelf oproepen. Poetin heeft dus niets te vrezen van de Navo. In werkelijkheid probeert hij zijn aandacht op de eigen binnenlandse problemen te verleggen. Oekraïne is een zelfstandige staat, die bijna wordt gedwongen lid van de Navo te worden, vanwege Poetins machtsspelletjes. De Krim zijn zij al kwijtgeraakt aan hem. Waarom zou hij bang moeten zijn voor oprukkende Europese landen? Deze hebben geen enkel belang bij het inlijven van Rusland tot de Europese Unie.

Ben Visser