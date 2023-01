Premium Het beste van De Telegraaf

Meer scharrel dan vis krijg je het niet

Door Ronald Plasterk

Ik herinner me uit mijn vroege jeugd dat de katholieke kerk de gelovigen opdroeg om elke vrijdag het Lijden van Onze Lieve Heer Jezus Christus te herdenken door sober te leven, wat betekende dat je op vrijdag geen vlees mocht eten. Mijn moeder bakte daarom op vrijdag vis. Op een dag besloot de paus dat dit gebod kwam te vervallen. Zo klein als ik was, zag ik de ironie van het feit dat mijn vader het jammer vond dat de paus Vrijdag-Visdag afschafte; mijn vader was dol op vis. Als het pauselijk gebod soberheid beoogde had het op mijn vader kennelijk niet helemaal het beoogde effect gehad.