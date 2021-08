’Prima presentatie van Van Gaal’

Hij lijkt milder geworden al zal dat nog moeten blijken bij de eerste de beste tegenslag. Maar belangrijk is vooral dat hij er zin in heeft en de spelers achter hem staan. Dan heb je een prima combinatie die toch in staat moet zijn om in de WK-kwalificatie Noorwegen en Turkije van de mat te vegen. Probleem is wel dat controlfreak Van Gaal geen tijd heeft gehad om aan teambuilding te doen.

Het smeden van een team is zijn sterkste punt en hopelijk lopen de spelers na zijn peptalk het vuur uit hun sloffen voor de sluwe, oude vos!

Bas Overmars,

Amsterdam