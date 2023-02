Premium Het beste van De Telegraaf

Elkaar heel laten lijkt bedoeling Gewapende vrede tot Statenverkiezingen

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Gelatenheid domineerde eind 2022 in Den Haag nog het coalitie-sentiment over de Provinciale Statenverkiezingen. Een afstraffing zou een verdere krimp van de minderheid betekenen waarop VVD, D66, CDA en CU nu rusten in de senaat, wiens samenstelling wordt bepaald door de volksvertegenwoordigers uit de provincie.