Zit links op glijbaan richting museum?

In de laatste peilingen hebben de linkse partijen samen nog maar 22 procent van de stemmen. Als men D66 bij links rekent, en dat doet men op rechts, dan komt de linkse stem samen op nog geen derde van de zetels. En dat is veel minder dan we gewend waren. Sinds de oorlog schommelde ’links’ toch altijd wel tussen de 35 en 45%. Zelfs zonder D66. Waarom is de kiezer naar rechts gelopen? Is de emancipatie van de arbeider voltooid?