Unieke beelden tijdens bezoek Zelenski: we mogen praktisch alles vastleggen

Woensdagavond laat. Spoedoverleg met chef video Floris Noort. We weten dat de Oekraïense president Zelenski net in Nederland is geland. Maar hoe gaat zijn programma er hier exact uitzien?