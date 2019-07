Een meisje van een jaar of 12 vroeg of alles goed was omdat ik was afgestapt. Ik vertelde wat ik deed, dat vond zij mooi en gaf mij een linnen tasje om de troep in te doen. Zo lief. Dat vond ik erg leuk!

Ria Wijntjes, Tiel

