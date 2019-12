’Verzekeraar moet contracten eerder rond hebben’

Straks ga je overstappen zonder precies te weten of de jou bekende contractant bij de nieuwe verzekering kan blijven of weg is bij je oude verzekering. Waarom niet de eis om met 1 december alle contracten rond te hebben? Dit lijkt mij redelijk en geeft eenieder duidelijkheid.

Daarbij zorgt dit allemaal voor extra kosten. De klinieken en de zorgverzekering hebben allemaal contractbeheerders in dienst, allemaal extra onkosten, tel uit je winst. Patiënten moeten maar afwachten of hun afspraak in januari wel door kan gaan om niet plotseling voor onverwachte onkosten te komen.

I. Zingel