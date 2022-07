’Lichten ’s nachts uit’

Binnenland

NS gaat live meekijken in risicotreinen na recente incidenten

Om het aantal overlastmeldingen dat hand over hand toeneemt het hoofd te bieden, gaat NS gaat als proef in het vervolg live meekijken in zogenoemde risicotreinen. Directe aanleiding is een aantal recente incidenten met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de trein rond Hoorn.