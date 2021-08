’Weer terug naar normaal’

Een risicoloos leven is niet mogelijk. Het gros is nu ingeënt. Er is ons gezegd dat er versoepelingen zouden komen als dit het geval zou zijn. Als je kijkt hoe het gaat in de stadions, waar bij binnenkomst iedereen streng gecontroleerd wordt. En dus iedereen gevaccineerd is of getest korter dan 24 uur geleden, moet je stoppen met regels handhaven en de boel los durven te laten. Ditzelfde geldt voor evenementen en festivals, strenge controle en loslaten. De mensen willen weer terug naar het normale, en ieder risico uitsluiten is gewoon niet mogelijk.

Frank Marinus, Venlo