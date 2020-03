’Onze wereld in korte tijd veranderd’

Artikelen over vliegschaamte en dat we de auto vaker moeten laten staan. Een gezellig weekendje chillen met je vriendinnen op vakantie, waarom we naar de sportschool moeten en hoe wij dit volhouden. We moeten langzamer gaan leven, meer puzzelen en lummelen.

Leven zoals onze grootouders deden is het motto. Meer oog voor elkaar hebben, DoesLief. Waarom hulpverleners en docenten staken. Kans op recessie klein in 2020, sparen of beleggen? Wat is er in de bioscoop, waar kun je het beste winkelen? Wel of geen botox. Aanbiedingen naar de winterzon, de CO2-uitstoot. Slechts een paar weken geleden, het lijkt een vorig leven.

Maj Britt Barendse