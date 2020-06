De Kwestie: ’Met coronawet 80 jaar terug in de tijd’

De grootste angst: een verdere inperking van onze vrijheden, maar dan gedekt door een wettelijke grondslag. En onze vrijheid, daar moet het kabinet niet aan willen komen!

Teenentander verdenkt het kabinet, en dan met name vicepremier Hugo de Jonge, van een vorm van machtswellust: „Burger, let op je zaak! Als morgen iemand tegen ’app/toolkit/dashoard-Hugo’ de Jonge zegt dat 5G en een geïmplanteerde chip oplossingen zijn, dan kun je erop wachten dat Hugo binnen de kortste keren gaat ijveren voor een brigade die hij op stap kan sturen om verplicht chips te implanteren.”

Ook Ik uit de polder heeft maar weinig op met de plannen. Wat hem betreft komt van uitstel gewoon afstel: „Controle, controle, controle; dat is het doel van deze wet. Straks hebben we uitsluitend nog digitaal geld en de dan weet de (r)overheid alles van je. Vroeger werden Stasi en KGB verguisd, deze wet is een combinatie van beiden...”

Goede wetgeving

Dat gaat een aantal voorstanders van meer regulering wel wat ver. Partijtje: „Ik ben absoluut voor een goede wetgeving, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. De anderhalve meter is prima. Er wordt nu tenminste iets meer rekening met elkaar gehouden en daar is op zichzelf niets verkeerds aan. Mij bevalt het wel: in plaats van in de nek gehijgd te worden is er nu vaak keurig deze afstand.”

Janenyvonmail is tegen. Punt. „De mensen die deze wet willen, hebben geen flauw idee wat erin staat. Deze wet is een aanval op onze vrijheid en democratie. Dan kan je wel voor elk griepvirus een wet gaan maken. Plus, deze wetgeving houdt onder andere in: handhavers mogen zónder tussenkomst van rechter een woning binnentreden, bij een vermoeden dat er in de woning een samenkomst plaatsvindt van personen, die niet op hetzelfde adres wonen.”

Vangulikogbv trekt een parallel met het verleden: „Als deze corawet na 75 jaar vrijheid waarheid wordt, dan gaan we 80 jaar terug in de tijd!”, waarschuwt hij.

Johnliesdejong ziet ook gevaren: „Men moet zich wel even realiseren dat als U thuis een feestje geeft, die nono’s van handhaving zo binnen kunnen vallen en U met een vette bekeuring achterblijft. Zo ook voor uw kennissen, vrienden en familie.”

Mensen luisteren niet

Nee dus, tegen die noodwet, zegt Henk Righolt: „Het feit alleen al dat de regering haast maakt met de coronawet, zegt mij genoeg. De wet zal ons beperken in onze vrijheden en machteloos maken.”

Nog een paar voorstanders dan. Voor Mar08 moet er echt iets gebeuren, zoals een wet: „De mensen willen niet luisteren. Kijk maar naar de anderhalvemeterregel die nu al compleet wordt geschonden. Zolang de mensen doen waar zij zelf zin in hebben, demonstraties, feestjes en dergelijke, moet je wel paal en perk stellen. Het gezegde luidt niet voor niets: wie niet horen wil moet voelen. Ze nemen niet voor niets maatregelen. Het virus is er nog steeds, maar men denkt dat het ergste al is geweest. Wacht maar tot het september is.”

Ook Edwin_V is voorstander: „Nu in het land zijn er veel verschillende noodverordeningen die van elkaar verschillen waardoor mensen door de bomen het bos niet meer zien.” Juist die willekeur pleit volgens Debora_jansen voor een wet: „De willekeur van lokale overheden in het kader van de corona-ellende is grondwettelijk onverantwoord volgens Jan Brouwer en daarin heeft hij volkomen gelijk.” Echter, zo zegt zij: „De autoritaire maatregelen verwoord in de concept-spoedwet maken ons land tot slachtoffer/speelbal van de willekeur van een RIVM en een onbetrouwbaar gebleken kabinet.”

En daarmee schuurt die wet dus volgens velen met de vrijheid. Johncjansen tot slot: „Nee, die wet mag er niet komen. Die komt aan onze vrijheid. Nederland begint zo steeds meer op een dictatuur te lijken.”