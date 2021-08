DIT VIND IK LEUK

Binnenland

Agenten treffen fortuin aan in huis van Drentse drugsverslaafde (39)

Een 39-jarige man uit Hoogeveen is veroordeeld voor een inbraak in Kapsalon Pé Jé Krakeel en heling van edelstenen die gestolen zijn bij Kristal van Licht, eveneens in het Drentse Hoogeveen. De edelstenen, met een waarde van 10.000 euro, zijn door de politie in een tas in zijn woning aangetroffen.