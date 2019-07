Den Haag schrijft wet niet altijd voor

De politie ondermijnt de wet, concluderen sommige politici. Het was nou juist de bedoeling van de politiek om met ’het boerkaverbod’ de gezichtsbedekkende kleding grotendeels te verbannen uit het openbare leven. De hoop in Den Haag was onder meer dat door hindernissen op te werpen voor vrouwen, de boerka of nikab omgeruild zou worden voor een ander kledingstuk. Maar de politie neemt een van die hindernissen nu weg door ze toch gewoon aangifte te laten doen.