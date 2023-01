Brief 2 ’Basisbelasting voor stroomgebruiker’

Waarom wordt er geen basisbelasting ingesteld voor iedere gebruiker van het energienet? Hiermee kunnen de kosten van het onderhoud en opwaardering van het stroomnetwerk worden bekostigd, zodat dus ook zonnepanelenbezitters hun stroom van en naar het netwerk kunnen blijven transporteren. Zo draagt toch iedereen bij aan de netwerkkosten en behouden de bezitters van de panelen toch een groot deel van hun voordeel.

Daarnaast vraag ik me nog steeds af wat de status is van de analoge stoommeter. Is er een juridische grond om me te dwingen naar een slimme meter over te stappen? Met de oude meter is er helemaal geen discussie over terugleveren, aangezien ik aan het eind van het jaar gewoon mijn nieuwe meterstand door geef die mijn netto jaargebruik aangeeft.

Vincent de Roon, Hank

