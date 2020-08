’Natuur en Milieu terug in klimaathok’

De kosten zijn namelijk gigantisch en de opbrengsten uitermate ongewis, niet in de laatste plaats omdat de prijspolitiek van onze overheid op de energiemarkt zeer onbetrouwbaar is. Neem alleen maar het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen als voorbeeld. Veel huizenbezitters hebben blijkbaar al geanticipeerd op deze situatie door gewoon massaal een nieuwe en zeer efficiënte cv-ketel te kopen. De milieuorganisatie Natuur en Milieu heeft echter nergens een boodschap aan en pleit voor hogere belastingen op gas en meer subsidies op alternatieven voor cv-ketels. Alsof de energiebelasting al niet hoog genoeg is en wie draait er uiteindelijk op voor die subsidies?

Daarnaast hebben we op dit moment wel even iets anders aan ons hoofd, de coronacrisis raakt vrijwel elke Nederlander keihard. Natuur en Milieu kan wat mij betreft dan ook even terug in het klimaathok, er zullen namelijk betere en vooral goedkopere vervangers moeten komen voor de aloude cv-ketel. Tot die tijd gaan we gewoon nog even zo door.

Jan Pronk, Beverwijk