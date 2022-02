’Kwaad van binnenuit bestrijden’

Alleen heeft hij ook de middelen om zijn kromgegroeide gedachten kracht bij te zetten. Telkens een stapje verder. Nu weer napalm. Wj zijn direct, als hij van de Oekraïne een verbrand massagraf heeft gemaakt, ook niet veilig voor hem. Want hij droomt van een wereldheerschappij. Het enige wat kan helpen is een verandering van denken van het Russische leger dat dan een einde maakt aan zijn tsarisme. En gelukkig begint de Russische bevolking in te zien waarmee hij bezig is. Dat opent de mogelijkheid om het kwaad van binnenuit te bestrijden. Laten we hopen dat ze wat haast maken.

R.Schulte