’Je kunt ook nog even wachten met boeken’

Ja hoor, ze mogen weer op vakantie naar de Canarische Eilanden en sommige Griekse eilandjes. Waarom kunnen mensen die gelijk boeken, niet thuis blijven? Ze willen ook al die wintersport boeken. Wat is dat voor egoïsme? We hebben een schitterende zomer gehad!

En op de eilanden kun je ook niet veel neem ik aan. Er komt wel weer een herkansing als er een vaccin is. Het is erg voor iedereen nu, maar het is het ergste voor de zorg. Een beetje respect en geduld zouden wel op hun plaats zijn. Dat geldt ook voor de feestgangers!

Als het hier weer beter gaat, dan komt het herstel van de economie ook op gang. Geduld is een schone zaak!!

Ria Wijntjes, Tiel